«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов просит бой с Мерабом Двалишвили

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, хочет провести бой с грузином Мерабом Двалишвили.
«Я думаю, белая папаха против черной папахи, было бы очень интересно. Надеюсь, они примут этот бой», -приводит слова Нурмагомедова Fight Time.
Умар Нурмагомедов свой последний поединок провёл в январе этого года с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника. После этого российский боец неоднократно выражал желание получить следующий бой и жаловался на то, что все соперники отказываются от поединка с ним.
В активе Умара Нурмагомедова сейчас 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.
Мераб Двалишвили в своём последнем бою одолел российского бойца Петра Яна.
Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо
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