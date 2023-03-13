Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов просит бой с Мерабом Двалишвили

«Белая папаха против чёрной папахи». Умар Нурмагомедов просит бой с Мерабом Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, хочет провести бой с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, белая папаха против черной папахи, было бы очень интересно. Надеюсь, они примут этот бой», -приводит слова Нурмагомедова Fight Time.

Умар Нурмагомедов свой последний поединок провёл в январе этого года с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника. После этого российский боец неоднократно выражал желание получить следующий бой и жаловался на то, что все соперники отказываются от поединка с ним.

В активе Умара Нурмагомедова сейчас 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 16 побед в них.

Мераб Двалишвили в своём последнем бою одолел российского бойца Петра Яна.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо

Пётр Ян — Мераб Двалишвили. No Mercy опять понадеется на судей Пётр Ян — Мераб Двалишвили. No Mercy опять понадеется на судей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023