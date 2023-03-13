«Карапузы мои, скоро буду». Ян сообщил, что летит домой после поражения от Двалишвили
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что летит домой, в Екатеринбург, после поражения в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.
«Спасибо всем огромное за тепло. Дорога домой всегда приятна. Карапузы мои, скоро буду», – написал Ян в социальной сети.
Таким образом, Ян потерпел третье поражение подряд.
Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.
Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
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