«Карапузы мои, скоро буду». Ян сообщил, что летит домой после поражения от Двалишвили

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян сообщил, что летит домой, в Екатеринбург, после поражения в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Спасибо всем огромное за тепло. Дорога домой всегда приятна. Карапузы мои, скоро буду», – написал Ян в социальной сети.

Таким образом, Ян потерпел третье поражение подряд.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.