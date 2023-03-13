Пётр Ян: думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался по поводу своего поражения в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелёта и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Неделю ежедневно занимался и верил, что всё будет нормально. За неделю до боя дали прожарку 5х5 — отлично продышался и начали гонять вес.

Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться. Знаю, что могу и умею лучше. Нужно перезагрузиться, внести корректировки.

За семь дней до отъезда думал, могу прыгнуть и не сбить бы ничего в небе. Всем спасибо за внимание и понимание. Ещё будут праздники», – написал Ян в социальной сети.

Ян потерпел третье поражение подряд. Поражение единогласным решением судей стало для Петра первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.