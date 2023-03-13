Дацик: сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу своего веса.

«Четыре года назад, когда я вышел из тюрьмы в 2019 году, я весил 167 кг! На данный момент уже больше года я не поднимаюсь выше 120 кг. Во время особо интенсивных тренировок, бывает, и до 116 кг вес падает. Те, кто называет меня жирным, может быть, и правы, но, так или иначе, я стараюсь. И мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами — есть и такие, как я. А как вы считаете, сколько мне ещё нужно скинуть, чтобы меня стали называть спортсменом?» — написал Дацик.