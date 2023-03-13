Двалишвили: не думаю, что Пётр Ян хороший человек. Я сделал его скромнее

Грузинский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили прокомментировал уверенную победу над бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.

«Не думаю, что Пётр Ян хороший человек, и полагаю, это поражение заставит его задуматься и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он лучше, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям. Раньше он меня не уважал, а теперь начнёт уважать. Я сделал его скромнее», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после поединка.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: