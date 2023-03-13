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Двалишвили: не думаю, что Пётр Ян хороший человек. Я сделал его скромнее

Двалишвили: не думаю, что Пётр Ян хороший человек. Я сделал его скромнее
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Грузинский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили прокомментировал уверенную победу над бывшим чемпионом промоушена Петром Яном.

«Не думаю, что Пётр Ян хороший человек, и полагаю, это поражение заставит его задуматься и он начнёт уважать других бойцов. До этого он считал, что он лучше, что он номер один, а я ноль. Нельзя так относиться к людям. Раньше он меня не уважал, а теперь начнёт уважать. Я сделал его скромнее», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после поединка.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

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