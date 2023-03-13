Двалишвили: я познакомился с Яном четыре года назад, и он ещё тогда вёл себя как быдло

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу россиянина Петра Яна, бой с которым он выиграл в минувшие выходные.

«Макгрегор такой приятный человек. Он сфотографировался со мной и Алджамейном Стерлингом, и он был мил с нами. Все известные бойцы, чемпионы, которых я встречал, были скромны. А потом ты встречаешь Петра Яна… Я познакомился с Петром четыре года назад, и он ещё тогда вёл себя как быдло», — сказал Двалишвили после боя.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: