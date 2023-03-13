Малыхин объяснил, почему не выплатил Двалишвили $ 50 тыс. из-за поражения Яна

Обладатель двух поясов ONE Анатолий Малыхин дал понять, почему пока не перевёл $ 50 тыс. грузину Мерабу Двалишвили за проигранный ему спор. Двалишвили и Малыхин поспорили на вышеназванную сумму в преддверии реванша между Алджамейном Стерлингом и Петром Яном. Стерлинг победил, и Двалишвили выиграл спор.
«Пацаны, это элементарно, почему я не могу ему деньги перевести. Четыре раза я скидывал ему лист, который надо заполнить для перевода. Все четыре раза он его заполнил неправильно и говорит, что это не надо. Вот сейчас я в пятый раз был в банке, в пятый раз, чтобы перевести ему деньги. И они собрали консилиум и мне говорят: «Вот эта информация нужна».
Я снова ему скидываю. Я не против ему эти деньги физически перевести. Не знаю из-за чего, но он мне не даёт информацию. Просто передайте ему, чтобы он просто скинул, что надо, и я ему деньги вышлю. А так, пацаны, не газуйте. Я в нокаутах не был, человек вменяемый, понимаю, что нужно», – сказал Малыхин у себя в соцсетях.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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