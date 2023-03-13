«Не знаю, хочу ли ещё 5-6 лет получать удары по голове». Харрисон — после поражения от Цзю

Бывший чемпион мира американец Тони Харрисон высказался по поводу поединка с Тимофеем Цзю, а также рассказал о том, что он не определился со своим будущим.

«Они проделали хорошую работу. Его время, его реакция очень хороши. Он только что победил меня, так что всё, что я могу сказать, это то, что он готов к бою с Чарло.

Бокс — дело трудное. Я занимаюсь этим с пяти лет. Я не знаю, хочу ли провести следующие пять-шесть лет, получая удары по голове. Мой брат, тренер Эл Джей Харрисон, разработал идеальный план игры, но иногда, когда ты оказываешься в пылу сражения, ты всё забываешь», — приводит слова Харрисона BoxingScene.

На счету Цзю теперь 22 боя, в которых он одержал 22 победы. У Харрисона — 34 боя: 29 побед, четыре поражения и одна ничья.