Инсайдер: Двалишвили сказал, что покончил бы с собой, если бы проиграл Петру Яну

Инсайдер Эми Калпан рассказал о словах грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили после победы в поединке с россиянином Петром Яном.

«Мераб говорит, что покончил бы с собой, если бы проиграл Петру Яну», — написал Калпан в социальных сетях.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Мераб Двалишвили одержал восьмую победу подряд. Всего в его активе в ММА 16 побед при четырёх поражениях.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем: