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Промоутер объяснил, почему бой Усика и Фьюри не состоится в апреле

Промоутер объяснил, почему бой Усика и Фьюри не состоится в апреле
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Промоутер Эдди Хирн поставил под сомнение сроки проведения боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

«Я выскажу своё мнение, и, если я ошибаюсь, все будут потом говорить об этом. Нет, я не думаю, что это произойдёт 29 апреля. Но я надеюсь, что это произойдёт. Я не верю, что у Усика будет шестинедельный тренировочный лагерь для такого боя», — приводит слова Хирна BoxingScene.

«Даже если Усик отдаст весь гонорар, Фьюри будет мало». Цыган открыто грабит украинца? «Даже если Усик отдаст весь гонорар, Фьюри будет мало». Цыган открыто грабит украинца?

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:

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