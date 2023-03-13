Промоутер объяснил, почему бой Усика и Фьюри не состоится в апреле
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Промоутер Эдди Хирн поставил под сомнение сроки проведения боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).
«Я выскажу своё мнение, и, если я ошибаюсь, все будут потом говорить об этом. Нет, я не думаю, что это произойдёт 29 апреля. Но я надеюсь, что это произойдёт. Я не верю, что у Усика будет шестинедельный тренировочный лагерь для такого боя», — приводит слова Хирна BoxingScene.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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