Стало известно, когда Пётр Ян планирует провести следующий поединок
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян собирается провести следующий поединок в UFC в октябре этого года, сообщает Metaratings.
«Российский боец следующий поединок в UFC хочет провести осенью в Абу-Даби, предположительно в октябре. На данный момент бывший чемпион UFC в легчайшем весе планирует заняться здоровьем и подлечить травмы, в том числе те, которые он получил в поединке против грузина Мераба Двалишвили», — сообщает источник.
В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.
Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.
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