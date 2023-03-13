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Стало известно, когда Пётр Ян планирует провести следующий поединок

Стало известно, когда Пётр Ян планирует провести следующий поединок
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян собирается провести следующий поединок в UFC в октябре этого года, сообщает Metaratings.

«Российский боец следующий поединок в UFC хочет провести осенью в Абу-Даби, предположительно в октябре. На данный момент бывший чемпион UFC в легчайшем весе планирует заняться здоровьем и подлечить травмы, в том числе те, которые он получил в поединке против грузина Мераба Двалишвили», — сообщает источник.

В главном событии турнира UFC Fight Night 221 в ночь на 12 марта Мераб Двалишвили выиграл у Петра Яна единогласным решением судей.

Для Петра Яна это третье поражение подряд и четвёртое в последних пяти поединках. Всего у российского бойца 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах и пять поражений.

Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным Пётр, что это было? Мы не помним, когда Ян был таким беспомощным
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Теги Бокс/ММА UFC Пётр Ян •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Metaratings

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