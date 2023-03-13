Ян — о Двалишвили: просто послушайте, что оно несёт!

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян высказался об инциденте с представителем Грузии Мерабом Двалишвили во время дуэли взглядов. После того как Двалившили оскорбил Яна, тот толкнул его.

«Ребята, это не понты. Просто послушайте, что оно несёт!» — написал Ян в социальных сетях.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале UFC.

Поединок Яна и Двалишвили состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Таким образом, Пётр потерпел третье поражение подряд. Всего на его счету 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.