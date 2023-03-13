Тейшейра назвал условие, при котором вернётся в спорт

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский ветеран Гловер Тейшейра рассказал, что может побудить его вернуться в профессиональный спорт.

«Деньги решают всё. Если мне хорошо заплатят, я выйду в клетку. Ларри Холмс вернулся же после трёхлетней отставки ради поединка с Майком Тайсоном? Ему предложили столько денег, сколько он никогда не зарабатывал.

Честно говоря, меня устраивает моё нынешнее положение. Но если промоутеры посчитают, что есть бой, который хорошо продастся, и предложат мне достойный гонорар, то я вернусь», — приводит слова Тейшейры Bloody Elbow.

Тейшейре 43 года. Свой первый поединок в UFC бразилец провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 41 поединок, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.