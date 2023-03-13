«Харрисон не был прежним после моего нокаута». Чарло — о победе Тима Цзю

Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло считает, что его соотечественник Тони Харрисон стал хуже после того, как уступил в поединке с ним три года назад.

«Тони Харрисон уже не был прежним после того, как я его нокаутировал, так что я хочу быть с вами откровенным.

Мы видели, что случилось с Тимом Цзю против Террелла Гуше. Террелл — сильный боец, но я ещё сильнее. Это не то же самое, что они думают. До скорой встречи», — сказал Чарло в интервью Брайану Кастеру из Showtime.

Напомним, 12 марта австралийский боксер Тимофей Цзю досрочно остановил Харрисона в девятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).