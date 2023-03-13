Уайт: не буду удивлён, если Джонс сразится со Стипе, а потом уйдёт на пенсию

Президент UFC Дана Уайт считает, что бой Джона Джонса со Стипе Миочичем может стать последним в карьере американца.

«Я не буду шокирован, если он сразится со Стипе, а потом уйдёт на пенсию и больше не будет драться.

Как бы сложился поединок между Джонсом и Нганну? Думаю, многие со мной согласятся, что если бы этот бой состоялся, то он бы прошёл по тому же сценарию, что и поединок Джонса с Ганом», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.

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