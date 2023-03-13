Уайт: не буду удивлён, если Джонс сразится со Стипе, а потом уйдёт на пенсию
Поделиться
Президент UFC Дана Уайт считает, что бой Джона Джонса со Стипе Миочичем может стать последним в карьере американца.
«Я не буду шокирован, если он сразится со Стипе, а потом уйдёт на пенсию и больше не будет драться.
Как бы сложился поединок между Джонсом и Нганну? Думаю, многие со мной согласятся, что если бы этот бой состоялся, то он бы прошёл по тому же сценарию, что и поединок Джонса с Ганом», — приводит слова Уайта Sportskeeda.
На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
Комментарии
- 13 марта 2023
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
11:47
-
10:39
-
10:26
-
10:03
-
09:54
-
09:48
-
07:39
-
05:51
-
03:27
-
00:59
-
00:07
- 12 марта 2023
-
23:26
-
23:14
-
22:15
-
21:14
-
20:03
-
18:45
-
17:42
-
16:57
-
16:36
Партнерский контент