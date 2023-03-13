«Лузер уходит ни с чем». Фьюри предложил Усику заключить контракт без права на реванш
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Британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику с предложением заключить контракт на бой без опции реванша.
«Привет, это Тайсон Фьюри. Сегодня я разговаривал с юристом по опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчёт того, чтобы не было ни одного чертового положения о праве на реванш? Для нас обоих.
Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения.
29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает всё, лузер уходит домой ни с чем. Как насчёт этого? Соглашайся, чёртова сучка», — сказал Фьюри в социальных сетях.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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