«Лузер уходит ни с чем». Фьюри предложил Усику заключить контракт без права на реванш

Британский боксёр Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику с предложением заключить контракт на бой без опции реванша.

«Привет, это Тайсон Фьюри. Сегодня я разговаривал с юристом по опции реванша в контракте на бой с Александром Усиком. Как насчёт того, чтобы не было ни одного чертового положения о праве на реванш? Для нас обоих.

Давайте полностью повысим ставку. Никогда не следует беспокоиться о том, что будет в будущем и сколько долларов можно получить после поражения.

29 апреля, без опции реванша. Победитель забирает всё, лузер уходит домой ни с чем. Как насчёт этого? Соглашайся, чёртова сучка», — сказал Фьюри в социальных сетях.

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри: