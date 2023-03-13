Промоутер Усика: как мы и предполагали, Пузо ищет варианты, чтобы отказаться от боя

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжёлом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался по поводу переговоров с британцем Тайсоном Фьюри.

«Как мы и предполагали, Пузо ищет варианты, чтобы отказаться от боя.

Невозможно, чтобы у человека было столько страха. Какой позор. Стыдно перед его поклонниками», — написал Красюк в социальных сетях.

Ранее Тайсон Фьюри через социальные сети обратился к Александру Усику и заявил, что украинский боксёр и его команда стоят 30% и не более. В ответ Усик записал обращение, в котором принял условия британца по распределению гонорара, но выдвинул условие. Согласно ему, Фьюри после боя пожертвует Украине £ 1 млн.

Ожидается, что поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 29 апреля на «Уэмбли».

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Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: