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Артур Бетербиев назвал главную составляющую, без которой не будет побед

Артур Бетербиев назвал главную составляющую, без которой не будет побед
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский боксёр Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о важной составляющей в достижении успеха.

«В первую очередь нужно победить самого себя, преодолеть лень и справиться со своими внутренними переживаниями. Не победив себя, не победишь других», — написал Бетербиев.

Напомним, в последнем поединке Бетербиев сражался с британцем Энтони Ярдом. Бой состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. По итогам противостояния победу добыл российский боксёр, таким образом защитивший титулы чемпиона мира по версиям WBC (четвёртая защита), IBF (седьмая защита) и WBO (первая защита) в полутяжёлом весе.

Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:

«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола? «Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?
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