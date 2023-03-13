Эдди Хирн сказал, где должен состояться бой Бетербиева и Смита

Эдди Хирн, промоутер британского претендента в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Каллума Смита, сообщил, что намерен устроить его поединок с чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым в Англии.

«Поединок будет назначен. WBC уже сообщил командам, что с уважением отнесётся к Рамадану. Когда начнутся переговоры, и я надеюсь, что обойдётся без промоутерских торгов.

Бетербиев уже выступал в Англии. Очевидно, у него и Top Rank есть свои планы, но мы очень хотим устроить этот бой на арене M&S в Ливерпуле. Я считаю, что это особенное место, и было бы здорово устроить такой поединок там.

Может ли поединок состояться в Абу-Даби? Да. Так или иначе, а Каллум Смит является претендентом. Если спросить его, то он предпочёл бы Ливерпуль, но Бетербиев может захотеть больше денег», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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