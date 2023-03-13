Эдди Хирн сказал, где должен состояться бой Бетербиева и Смита

Эдди Хирн, промоутер британского претендента в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Каллума Смита, сообщил, что намерен устроить его поединок с чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым в Англии.
«Поединок будет назначен. WBC уже сообщил командам, что с уважением отнесётся к Рамадану. Когда начнутся переговоры, и я надеюсь, что обойдётся без промоутерских торгов.
Бетербиев уже выступал в Англии. Очевидно, у него и Top Rank есть свои планы, но мы очень хотим устроить этот бой на арене M&S в Ливерпуле. Я считаю, что это особенное место, и было бы здорово устроить такой поединок там.
Может ли поединок состояться в Абу-Даби? Да. Так или иначе, а Каллум Смит является претендентом. Если спросить его, то он предпочёл бы Ливерпуль, но Бетербиев может захотеть больше денег», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Артур Бетербиев — о главном правиле хорошего самочувствия:
- 13 марта 2023
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
11:47
-
10:39
-
10:26
-
10:03
-
09:54
-
09:48
-
07:39
-
05:51
-
03:27
-
00:59
-
00:07
- 12 марта 2023
-
23:26
-
23:14
-
22:15
-
21:14
-
20:03
-
18:45
-
17:42