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«Хватит ныть, жадное пузо». Усик жёстко ответил Фьюри на предложение не проводить реванш

«Хватит ныть, жадное пузо». Усик жёстко ответил Фьюри на предложение не проводить реванш
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил обладателю титула WBC британцу Тайсону Фьюри, ранее предложившему организовать их поединок без опции реванша.

«Жадное пузо, пункт о реванше был инициирован твоей стороной, а не моей. Хватит ныть и прятаться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужно звание абсолютного чемпиона, а не твои дурацкие игры», – сказал Усик в социальных сетях.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

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«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:

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