Мокаев назвал крайний срок завоевания титула UFC

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев считает, что способен стать чемпионом сильнейшего бойцовского промоушена в мире в течение следующих 12 месяцев.
«Наш дивизион в течение двух лет поменяется. Дейвисон Фигейреду уже ушёл, Александр Пантожа тоже скоро уйдёт – ему 34 года. Манель Капе довольно возрастной боец. Все они почти старше 30 лет. Я более голодный, моложе их. Я – будущее этого дивизиона. И я верю, что стану самым молодым чемпионом UFC до марта 2024 года», – сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мокаев досрочно остановил в третьем раунде канадца Малкольма Гордона. Победа стала для британца третьей в UFC.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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