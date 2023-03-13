Промоутер Фьюри высказался о возможном переносе боя с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о продолжающихся переговорах с командой обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO, украинца Александра Усика.
«Переговоры идут. Нам просто нужно продолжать двигаться, и тогда, я уверен, всё получится. 29 апреля – дата боя. В какой-то момент я не был уверен, что Тайсон успеет подготовиться, но он в порядке. Суть заключается в том, что бойцы заявили о желании это сделать, и сейчас мы должны подписать контракты. Все хотят увидеть этот поединок», – приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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