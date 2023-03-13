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Легендарный рефери UFC объяснил причину поражений Петра Яна

Легендарный рефери UFC объяснил причину поражений Петра Яна
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Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик, «Большой» Джон Маккарти высказался о череде поражений российского экс-чемпиона Петра Яна.

«Ян испытывает проблемы. Он уже не выглядит прежним. Его уверенность ушла. Он уже не является таким опасным ударником, потому что беспокоится о том, что его повалят. Хотя он проделал отличную работу по защите от тейкдаунов.

Раньше Ян выстраивал поединок. Он медленно начинал, просчитывал соперника, искал варианты для последующих решений, и он никогда не переставал этим заниматься. Сейчас же он этого не делает. Он не развивает бой, а ведёт его на одной передаче», – сказал Маккарти в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

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