Легендарный рефери UFC объяснил причину поражений Петра Яна
Поделиться
Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик, «Большой» Джон Маккарти высказался о череде поражений российского экс-чемпиона Петра Яна.
«Ян испытывает проблемы. Он уже не выглядит прежним. Его уверенность ушла. Он уже не является таким опасным ударником, потому что беспокоится о том, что его повалят. Хотя он проделал отличную работу по защите от тейкдаунов.
Раньше Ян выстраивал поединок. Он медленно начинал, просчитывал соперника, искал варианты для последующих решений, и он никогда не переставал этим заниматься. Сейчас же он этого не делает. Он не развивает бой, а ведёт его на одной передаче», – сказал Маккарти в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.
Новость по темеСтали известны гонорары Петра Яна и Александра Волкова за бои на UFC Fight Night 221
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
Комментарии
- 13 марта 2023
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
11:47
-
10:39
-
10:26
-
10:03
-
09:54
-
09:48
-
07:39
-
05:51
-
03:27
-
00:59
Партнерский контент