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Олейник сказал, чего не хватило Яну для победы над Двалишвили

Олейник сказал, чего не хватило Яну для победы над Двалишвили
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Известный российский ветеран MMA Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, прокомментировал поражение бывшего чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг), соотечественника Петра Яна, в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся вчера, 12 марта, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ян уступил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), проиграв в четырёх из последних пяти боёв.

«Пётр был собран, от слова «слишком». Был достаточно зажат, из-за чего дополнительно тратил силы. Работал вторым номером и в основном на защиту. Поэтому он, отличный ударник, пропускал больше, чем борец. Как раз Мераб работал первым номером, был заряжен и со спортивной агрессией. Именно этого качества не хватило Петру для победы», – приводит слова Олейника издание «РБ Спорт».

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