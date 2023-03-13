Балаев: Ян слишком маленький для легчайшего веса UFC

Известный российский ветеран MMA Марат Балаев прокомментировал поражение бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг), соотечественника Петра Яна, в поединке с грузином Мерабом Двалишвили, который состоялся вчера, 12 марта, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ян уступил единогласным судейским решением (50-45, 50-45, 50-45), проиграв в четырёх из последних пяти боёв.

«Я когда-то при общении с Петром (это было до контракта в UFC, он ждал, когда заживёт травма) сказал ему, что он маленький для этого веса. Он мне без раздумий ответил, что главное – не кузов, главное – мотор. И добавил: «Не хочу в вес ниже, там неинтересный вес и непопулярный». Многие профессионалы понимают, о чём я. Я думаю, все его последние соперники тяжелее в районе 10 кг. Я думаю, прежде всего дело в этом. Какой бы ни был дерзкий и уверенный в себе, очень сложно не в своём весе.

Все, что я здесь пишу, это не критика, а, наоборот, в поддержку. Это чудо, что он вытворил в этом весе. Он разнёс многих и стал чемпионом. Это шикарнейший результат. Я его ни в коем случае не критикую, он чемпион UFC. Кто я такой, чтобы критиковать его? Просто своё мнение пишу, почему так. И почему он достоин похвалы, а не критики. Это я ещё не говорю о том, что он постоянно больной и с травмами бьётся. Уверен, и сейчас так было. А что с этим всем делать, они с командой лучше знают. Скорее всего, они думают по-другому. В любом случае болеем и будем болеть. Петруха – чемпион», – написал Балаев в социальных сетях.