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Сехудо: Ян не просто проиграл. Его взяли под контроль и избили

Сехудо: Ян не просто проиграл. Его взяли под контроль и избили
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался о поражении россиянина Петра Яна в бою с грузином Мерабом Двалишвили.

«Пётр Ян пропустил тейкдаун. Помните, я говорил о его бойцовских реакциях? Он слишком часто поднимает руки к голове. Если вы борец, то вы можете справиться с ситуацией, если поднимете такой блок. Но если вы ударник, который не имеет высококлассной защиты от тейкдаунов… всё будет иначе.

Когда вы проигрываете таким образом… Можно ли вернуться после такого решительного поражения? Вы не просто проиграли – вас взяли под контроль и надрали вам задницу», – сказал Сехудо в видео, опубликованном в социальных сетях.

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