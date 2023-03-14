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Энтони Петтис: грустно видеть, как парни отказываются от хороших контрактов ради UFC

Энтони Петтис: грустно видеть, как парни отказываются от хороших контрактов ради UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), американский ветеран Энтони Петтис высказался о молодых бойцах, желающих попасть в престижнейший промоушен мира.

«Если говорить о ведении карьеры, грустно смотреть, как ребята принимают решения. Я знаю, что некоторые бойцы отказываются от крупных контрактов в надежде попасть в Претендентскую серию Даны Уайта. И я вижу это раз за разом.

Взгляните на свою карьеру и оцените свой возраст. Подумайте, сколько времени у вас осталось. Заработайте немного денег, прежде чем уйти из спорта. Это всё по-прежнему остаётся, мечта о UFC. Парни рискуют остаться без денег, чтобы попасть в UFC», – сказал Петтис в подкасте The MMA Hour.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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