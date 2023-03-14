Белал Мухаммад планирует провести подготовку в Дагестане

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сообщил, что планирует провести подготовку к следующему бою в Дагестане.

«Да, я разговаривал об этом с Хабибом. Мы довольно близки к организации поединка, и я спрашивал его об этом. Дай бог, мы будем в Дагестане», – сказал боец во время прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мухаммад досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Победа стала для 34-летнего американца восьмой подряд.

Ранее Мухаммад прокомментировал победу грузина Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном.