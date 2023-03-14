Белал Мухаммад планирует провести подготовку в Дагестане
Поделиться
Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад сообщил, что планирует провести подготовку к следующему бою в Дагестане.
«Да, я разговаривал об этом с Хабибом. Мы довольно близки к организации поединка, и я спрашивал его об этом. Дай бог, мы будем в Дагестане», – сказал боец во время прямого эфира в социальных сетях.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мухаммад досрочно остановил во втором раунде американского проспекта Шона Брэди, нанеся ему дебютное поражение в карьере. Победа стала для 34-летнего американца восьмой подряд.
Ранее Мухаммад прокомментировал победу грузина Мераба Двалишвили над россиянином Петром Яном.
Комментарии
- 14 марта 2023
-
00:44
-
00:32
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40
-
12:38
-
12:10
-
11:47
-
10:39
-
10:26
-
10:03
-
09:54
-
09:48
Партнерский контент