Чемпионский бой Малыхина и Бхуллара отменён

Чемпион ONE FC в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом весе, именитый российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин подтвердил информацию о том, что его соперник Арджан Бхуллар снялся с объединительного поединка, который должен был состояться 24 марта в Сингапуре.

«Ну что, братва, ем бургер, чуть больше недели до боя. К чему бы это, как думаете?

Каким ты был, таким ты и остался», — сказал Малыхин на видео в социальных сетях.

Причины снятие пока неизвестны.

Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.