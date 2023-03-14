Чемпионский бой Малыхина и Бхуллара отменён
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Чемпион ONE FC в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом весе, именитый российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин подтвердил информацию о том, что его соперник Арджан Бхуллар снялся с объединительного поединка, который должен был состояться 24 марта в Сингапуре.
«Ну что, братва, ем бургер, чуть больше недели до боя. К чему бы это, как думаете?
Каким ты был, таким ты и остался», — сказал Малыхин на видео в социальных сетях.
Причины снятие пока неизвестны.
Анатолию Малыхину 34 года. Россиянин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В своём последнем бою в декабре Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов, досрочно остановив его в первом раунде.
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