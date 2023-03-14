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Экс-соперник Усика объяснил, почему украинец победит Фьюри

Экс-соперник Усика объяснил, почему украинец победит Фьюри
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Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я назову Александра в качестве победителя. Я думаю, что он победит, потому что является фантастическим бойцом. Конечно, Фьюри будет слишком большим. Я не буду врать. Я думаю, что Усик является единственным бойцом, который может победить Тайсона.

Стиль Фьюри изменился. Теперь он агрессивный панчер. Раньше он был неуклюжим бойцом-контрпанчером. Теперь он агрессивно проводит свои поединки и это дает преимущество Усику.

Фьюри — блестящий боец. Думаю, что в такой манере он дерется намного эффективней, но такой стиль лучше подходит Усику. В ночь боя мы все увидим», — приводит слова Беллью boxingnews24.

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