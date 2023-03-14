Двалишвили: подерусь со Стерлингом только за $ 10 млрд

Грузинский боец легчайшего дивизиона (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили рассказал о своём отношении к роли запасного в поединке между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.

«Сехудо попросил сделать меня запасным в бое против Стерлинга? Это странно. Алджамейн Стерлинг точно не снимется с боя.

Вопрос в том, не «слетит» ли с поединка сам Сехудо? Он не дрался уже несколько лет. Но даже в таком случае я не соглашусь быть резервным бойцом.

Если UFC хочет, чтобы я принял бой со Стерлингом – пусть платит $ 10 млрд. За $ 10 млрд я подерусь с ним», — приводит слова Двалишвили MMAFighnting.

Напомним, 12 марта Двалишвили уверенно победил в поединке с россиянином Петром Яном. Сехудо и Стерлинг должны провести титульный поединок на UFC 288.