Мокаев рассказал, почему в следующем бою он будет драться с нерейтинговым соперником

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев рассказал, почему на UFC 286 он будет драться с нерейтинговым соперником.

«Я травмировался здесь, в Таиланде, мне сказали, что срочно нужна операция. Полетел в Англию, там прошел операцию и двухнедельную реабилитацию, вернулся в Таиланд.

До турнира в Лондоне оставалось десять недель, и я написал матчмейкеру UFC: если есть соперник, дайте мне кого-нибудь. Хотел еще две недели подождать и посмотреть, как плечо будет работать, так что сказал, что дам им знать, когда буду готов. Прошла неделя – UFC анонсировал мой бой и я решил, что буду драться.

Я всем бросал вызовы, кому мог. Мне сказали, что Дэвид Дворак, десятый номер рейтинга, отказался – не хочет драться в Лондоне, хочет драться в Америке. Джефф Молина выбыл из рейтингов, Су Мудаэржи отказался. Тяжелая обстановка в этом дивизионе, у Манеля Капе поединок с Алексом Пересом, так что я согласился на бой с любым, кто есть, чтобы быть активным.

А что касается рейтингов – в них я поднимаюсь и без боев (улыбается). Уже 11-й номер, раньше вроде 15-м был. Думаю – может, еще отдохну и в топ-10 залечу (смеется)», – сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.