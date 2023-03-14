Мокаев рассказал, почему в следующем бою он будет драться с нерейтинговым соперником

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев рассказал, почему на UFC 286 он будет драться с нерейтинговым соперником.
«Я травмировался здесь, в Таиланде, мне сказали, что срочно нужна операция. Полетел в Англию, там прошел операцию и двухнедельную реабилитацию, вернулся в Таиланд.
До турнира в Лондоне оставалось десять недель, и я написал матчмейкеру UFC: если есть соперник, дайте мне кого-нибудь. Хотел еще две недели подождать и посмотреть, как плечо будет работать, так что сказал, что дам им знать, когда буду готов. Прошла неделя – UFC анонсировал мой бой и я решил, что буду драться.
Я всем бросал вызовы, кому мог. Мне сказали, что Дэвид Дворак, десятый номер рейтинга, отказался – не хочет драться в Лондоне, хочет драться в Америке. Джефф Молина выбыл из рейтингов, Су Мудаэржи отказался. Тяжелая обстановка в этом дивизионе, у Манеля Капе поединок с Алексом Пересом, так что я согласился на бой с любым, кто есть, чтобы быть активным.
А что касается рейтингов – в них я поднимаюсь и без боев (улыбается). Уже 11-й номер, раньше вроде 15-м был. Думаю – может, еще отдохну и в топ-10 залечу (смеется)», – сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
- 14 марта 2023
-
10:37
-
10:28
-
10:17
-
09:58
-
09:53
-
09:47
-
08:26
-
07:24
-
00:44
-
00:32
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52
-
13:47
-
12:56
-
12:40