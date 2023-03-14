«Второй раз такого не сделать». Звезда ММА не верит в победу Эдвардса над Усманом

40-летний полусредневес Стивен Томпсон высказался по поводу реванша между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
«Если вспомнить последний бой, то Усман выигрывал большинство раундов. Леон выиграл первый. Это было удивительно, потому что вы никогда не видели, чтобы Усмана брали в плен и контролировали на земле. Леон сделал это.
Может ли Эдвардс устроить это снова? Может. Но всё же я считаю, что Усман выиграет этот бой, просто потому, что он доминировал практически весь предыдущий поединок, пока не потерял концентрацию. А во второй раз повторить что-то подобное будет гораздо сложнее для Эдвардса. Это будет очень, очень сложно», — сказал Томпсон в интервью Submission Radio.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне:
- 14 марта 2023
-
12:24
-
11:48
-
11:32
-
10:37
-
10:28
-
10:17
-
09:58
-
09:53
-
09:47
-
08:26
-
07:24
-
00:44
-
00:32
-
00:28
- 13 марта 2023
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:08
-
22:02
-
21:08
-
20:56
-
19:20
-
19:05
-
17:56
-
17:46
-
16:55
-
16:28
-
16:24
-
15:55
-
15:53
-
15:31
-
15:18
-
14:46
-
14:39
-
13:52