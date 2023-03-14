«Второй раз такого не сделать». Звезда ММА не верит в победу Эдвардса над Усманом

40-летний полусредневес Стивен Томпсон высказался по поводу реванша между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

«Если вспомнить последний бой, то Усман выигрывал большинство раундов. Леон выиграл первый. Это было удивительно, потому что вы никогда не видели, чтобы Усмана брали в плен и контролировали на земле. Леон сделал это.

Может ли Эдвардс устроить это снова? Может. Но всё же я считаю, что Усман выиграет этот бой, просто потому, что он доминировал практически весь предыдущий поединок, пока не потерял концентрацию. А во второй раз повторить что-то подобное будет гораздо сложнее для Эдвардса. Это будет очень, очень сложно», — сказал Томпсон в интервью Submission Radio.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне: