Бой Волкановски и Родригеса находится в разработке

Бой действующего и временного чемпионов в полулёгком весе Александра Волкановски и Яира Родригеса находится на стадии разработки, сообщает Fox News. UFC хочет, чтобы бойцы провели поединок 8 июля на UFC 290, во время международной недели боёв в Лас-Вегасе.

Напомним, в своём последнем бою Волкановски проиграл Исламу Махачеву. Для австралийца это поражение стало первым с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой-реванш.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Волкановски провёл 27 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения.

Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски: