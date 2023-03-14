Бой Волкановски и Родригеса находится в разработке
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Бой действующего и временного чемпионов в полулёгком весе Александра Волкановски и Яира Родригеса находится на стадии разработки, сообщает Fox News. UFC хочет, чтобы бойцы провели поединок 8 июля на UFC 290, во время международной недели боёв в Лас-Вегасе.
Напомним, в своём последнем бою Волкановски проиграл Исламу Махачеву. Для австралийца это поражение стало первым с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Махачев и Волкановски могут провести бой-реванш.
Всего за карьеру в смешанных единоборствах Волкановски провёл 27 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел два поражения.
Хасбик поздравил Махачева с победой над Волкановски:
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