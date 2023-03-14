Тиаго Сантос: Джонс пришёл в этот дивизион, чтобы доминировать

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Тиаго Сантос, встречавшийся в клетке со звёздным американцем Джоном Джонсом, высказался по поводу его дебюта в тяжёлом дивизионе промоушена.

«Я не ожидал, что бой закончится так быстро, но знал, что Джонс победит. Он дрался даже лучше, чем я думал. Безупречное выступление. Он пришёл в этот дивизион, чтобы доминировать», – приводит слова Сантоса издание MMA News.

Напомним, на минувшем турнире UFC 285 Джонс досрочно остановил в первом раунде француза Сириля Гана, вернувшись после трёх лет отсутствия и завоевав вакантный титул в тяжёлом весе (до 120 кг). Выступление стало для 35-летнего американца 15-м титульным боем в карьере.