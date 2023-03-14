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Появилась статистика боксёрского поединка между Исмаиловым и Штырковым

RCC вместе с поставщиком данных BD Sport опубликовал статистику боксёрского поединка между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

Общая эффективность ударов

Штырков –35 % | Исмаилов – 32 %

Эффективность силовых ударов

Штырков – 41 % | Исмаилов – 47 %

Эффективность джебов

Штырков – 21 % | Исмаилов – 9 %

Инициированные атаки

Штырков – 35 % | Исмаилов – 65 %

Самый опасный удар

Штырков – апперкот левый | Исмаилов – кросс

Самые частые комбинации

Штырков – джеб-кросс | Исмаилов – джеб-джеб

Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.