Появилась статистика боксёрского поединка между Исмаиловым и Штырковым
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RCC вместе с поставщиком данных BD Sport опубликовал статистику боксёрского поединка между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.
Общая эффективность ударов
Штырков –35 % | Исмаилов – 32 %
Эффективность силовых ударов
Штырков – 41 % | Исмаилов – 47 %
Эффективность джебов
Штырков – 21 % | Исмаилов – 9 %
Инициированные атаки
Штырков – 35 % | Исмаилов – 65 %
Самый опасный удар
Штырков – апперкот левый | Исмаилов – кросс
Самые частые комбинации
Штырков – джеб-кросс | Исмаилов – джеб-джеб
Напомним, бой Штыркова и Исмаилова состоялся 7 марта в Екатеринбурге на вечере профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Поединок продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда Исмаилова решением большинства судей.
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