Леон Эдвардс — Камару Усман: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне состоится турнир UFC 285. Главным событием вечера станет поединок за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

В этом же турнире свой поединок проведёт киргизский боец Рафаэль Физиев. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Начало основного карда запланировано на 00:00 по московскому времени.

В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.