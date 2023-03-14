Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс — Камару Усман: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Леон Эдвардс — Камару Усман: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 марта в Лондоне состоится турнир UFC 285. Главным событием вечера станет поединок за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

В этом же турнире свой поединок проведёт киргизский боец Рафаэль Физиев. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец». Начало основного карда запланировано на 00:00 по московскому времени.

В декабре 2015 года на UFC on Fox 17 Усман победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в августе 2022 года, и Эдвардс, уступая на судейских записках на момент остановки, нокаутировал нигерийца менее чем за минуту до окончания боя.

UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE UFC 286: финал трилогии Усман — Эдвардс, Физиев рвётся на трон Махачева. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023