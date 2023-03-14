«Пучеглазый, уродливый кролик». Фьюри записал видео с оскорблениями в адрес Усика
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Британский боксёр Тайсон Фьюри опубликовал новое видео в социальных сетях, в котором обратился к своему будущему сопернику Александру Усику.
«Мне уже не терпится. Я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Готов вынести любого. Хоть уже в ближайшие выходные.
Усик, ты пучеглазый, уродливый кролик. Уродливый кусок дерьма. Я тебя вынесу.
Хейтеры, валите к чёрту. У меня будет 70 процентов гонорара. Саймон Джордан — ты старый пердун. Неудивительно, что ты потерял 100 миллионов. Ты не в том деле, колбасочка», — сказал Фьюри.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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