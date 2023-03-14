«Жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю». Усик ответил на оскорбления Фьюри
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Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри, который ранее опубликовал видео, в котором оскорбляет украинца.
«Эй, жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю», — сказал Усик на видео в социальных сетях.
Ранее в WBA сообщили, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о распределении гонорара и в ближайшее время должны подписать контракты.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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