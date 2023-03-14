«Жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю». Усик ответил на оскорбления Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри, который ранее опубликовал видео, в котором оскорбляет украинца.

«Эй, жадное брюхо, не бойся, я тебя в порядке не оставлю», — сказал Усик на видео в социальных сетях.

Ранее в WBA сообщили, что Александр Усик и Тайсон Фьюри договорились о распределении гонорара и в ближайшее время должны подписать контракты.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен состояться на «Уэмбли» 29 апреля.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: