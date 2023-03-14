Эдвардс считает, что Усман мог не восстановиться после нокаута в предыдущем бою

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс считает, что Камару Усман не мог восстановиться от нокаута в их прошлом поединке.

«Прошлый наш бой шёл для него своим чередом. Что он поменял с момента нашего первого боя? Ничего. Как он дрался со мной в первый раз, точно так же и во второй. Так что я не могу представить, что спустя пять-шесть месяцев он станет совершенно другим бойцом. Нокаут каждый переносит по-разному. Сколько ему сейчас лет? 35 или 36? Посмотрим, как он отреагирует на случившееся в прошлом бою», — приводит слова Эдвардса MMAJunkie.

На турнире по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт 18 марта в Лондоне, Леон Эдвардс в третий раз встретится с Камару Усманом.