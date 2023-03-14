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Камару Усман: Эдвардс забыл, что было до его удара ногой

Камару Усман: Эдвардс забыл, что было до его удара ногой
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о предстоящей трилогии с Леоном Эдвардсом.

«Тот удар ногой был единственным оружием, которое сработало. Это просто хороший удар. Я знал, что он так может сделать, но не провёл необходимой работы или не сделал должным образом. Но это был просто красивый удар. Снимаю шляпу. Нужно внести некоторые корректировки. На этот раз будет сложнее. Эдвардс забыл о том, как прошли четыре раунда до этого удара. Он забыл, что я вынул из него всю душу, и я должен ему напомнить об этом.

На ментальном уровне ничего не изменилось. Этот тот же парень, которого я избивал, и останется им же. Нужно напомнить, кто он. Когда я бьюсь, то стремлюсь сломить дух соперника», — сказал Усман в The Pivot Podcast.

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