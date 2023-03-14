Том Аспиналл рассказал о реакции на угрозы со стороны Конора Макгрегора

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC, рассказал, как отреагировал на претензии со стороны бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Макгрегор угрожал смертью Аспиналлу, после того как британец заявил, что ему неинтересен бой Конора с Майклом Чендлером.

«Не знаю, что именно его так разозлило. Я ни с кем не хочу ссориться. Разве что с кем-то из моего дивизиона, чтобы потом выйти в октагон, решить вопросы там и заработать денег. Я с уважением отношусь к Макгрегору. Я бы даже сказал, что я его фанат. Он много добился в ММА. Оскорблять я никого не хотел», — цитирует Аспиналла MMAFighting.

Осенью Макгрегор может провести бой с Майклом Чендлером в лёгком весе.