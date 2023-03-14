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Махачев рассказал, когда планируется его следующий бой

Махачев рассказал, когда планируется его следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, когда он может вернуться в октагон.

«UFC планирует дать мне время на отдых. Они ждут, что я проведу бой в Абу-Даби. Если спросить меня, то я бы хотел вернуться в октагон в июле или августе, но мне говорят про Абу-Даби», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Следующий турнир UFC в Абу-Даби пройдёт в октябре 2023 года.

Свой последний бой Ислам Махачев провёл в феврале на турнире UFC 284 и одержал победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей. Это была первая защита титула для российского бойца.

Всего у Махачева 24 победы в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

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