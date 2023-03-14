Блахович сделал прогноз на бой Физиева с Гэтжи

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился мнением о предстоящем поединке Рафаэля Физиева с Джастином Гэтжи.

«Физиев выиграет бой. Гэтжи бывает очень опасен в самом начале поединка, так что первый раунд станет очень опасным для Физиева. После этого Джастин устанет, и Физиев заберёт бой под контроль и выиграет у Гэтжи», — сказал Блахович в интервью журналисту Джеймсу Линчу.

Поединок Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт в Лондоне 18 марта.

В активе Физиева 12 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Джастина Гэтжи 23 победы и четыре поражения в ММА.