Блахович сделал прогноз на бой Физиева с Гэтжи
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился мнением о предстоящем поединке Рафаэля Физиева с Джастином Гэтжи.
«Физиев выиграет бой. Гэтжи бывает очень опасен в самом начале поединка, так что первый раунд станет очень опасным для Физиева. После этого Джастин устанет, и Физиев заберёт бой под контроль и выиграет у Гэтжи», — сказал Блахович в интервью журналисту Джеймсу Линчу.
Поединок Рафаэля Физиева и Джастина Гэтжи станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт в Лондоне 18 марта.
В активе Физиева 12 побед при одном поражении в профессиональных смешанных единоборствах. У Джастина Гэтжи 23 победы и четыре поражения в ММА.
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