Махачев высказался о возможном поединке с Конором Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном поединке с экс-обладателем чемпионского пояса в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Если Макгрегор выиграет у Майкла Чендлера, то, скорее всего, UFC захочет организовать для него титульный бой в лёгком весе. Почему бы и нет? Нужно быть дураком, чтобы отказаться от денежных боёв. Нужно просто выйти, побить его, заработать денег и жить счастливо», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Weighing In.
Свой последний бой Ислам Махачев провёл в феврале на турнире UFC 284 и одержал победу над Алексом Волкановски единогласным решением судей.
Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.
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