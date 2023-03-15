Алистар Оверим провалил тест на допинг и был дисквалифицирован в Glory на один год

Нидерландский боец смешанных боевых искусств Алистар Оверим сдал положительный результат на допинг после победного боя с марроканцем Бадром Хари на кикбоксёрском турнире Glory Collision 4. В результате этого экс-боец UFC получил дисквалификацию в Glory на один год, сообщает MMAJunkie.
Бой Оверима с марроканцем состоялся в октябре прошлого года. Алистар победил единогласным решением судей. Эта победа теперь будет отменена, а также боец будет исключён из всех рейтингов Glory. Голландцу также придётся вернуть процент из своего гонорара за боя.
Поединок против Хари стал для Алистара первым после его ухода из UFC в начале 2021 года, а также первым кикбоксёрским боем с 2010 года.
Это не первый раз, когда Оверим провалил допинг-тест. Ещё в 2012 году перед предполагаемым чемпионским боем против Джуниора Дос Сантоса, у Оверима обнаружили повышенный уровень тестостерона. Бой был отменён, а Оверим был заменён Фрэнком Миром.
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