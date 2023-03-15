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Пётр Ян вернулся к семье в Екатеринбург после поражения от Мераба Двалишвили

Пётр Ян вернулся к семье в Екатеринбург после поражения от Мераба Двалишвили
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян вернулся домой, в Екатеринбург, после поражения в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

Ян опубликовал видео в социальной сети, на котором он едет в машине со своей женой и двумя сыновьями. На видео он просит своих детей передать всем привет.

Для Петра Яна поражение единогласным решением судей стало первым в карьере. До этого боя Ян трижды проиграл раздельным решением судей, ещё один раз — нанеся запрещённый удар.

Всего на счету российского бойца 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Двалишвили, в свою очередь, одержал 15-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

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