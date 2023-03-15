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Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга P4P Bellator

Усман Нурмагомедов вошёл в топ-5 рейтинга P4P Bellator
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В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. После него организация обновила рейтинги бойцов.

Российский боец Усман Нурмагомедов поднялся на две строчки в рейтинге вне зависимости от весовой категории и теперь занимает пятое место.

Валентин Молдавский потерял одну позицию в рейтинге тяжеловесов и сейчас идёт вторым. Довлетджан Ягшимурадов вошёл в топ-10 в полутяжелом весе. Халид Муртазалиев забрался на 10 строчку в среднем дивизионе. Александр Шаблий также вышел на вторую строчку среди легковесов.

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