Эдвардс: не представляю себе, как Усман сможет выйти и одолеть меня
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался по поводу предстоящего поединка за титул с Камару Усманом.
«Это будет первый раз, когда он подерется на чужой территории, а я никогда не проигрывал в Великобритании. Я использую энергию публики. Просто не представляю себе, как он сможет выйти и одолеть меня», — приводит слова Эдвардса MMAJunkie.
На турнире по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт 18 марта в Лондоне, Леон Эдвардс в третий раз встретится с Камару Усманом.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
10:01
-
09:48
-
08:31
-
07:43
-
07:43
-
00:46
- 14 марта 2023
-
23:57
-
23:16
-
22:57
-
21:57
-
21:19
-
20:52
-
20:14
-
19:20
-
18:18
-
17:30
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
15:53
-
15:36
-
15:15
-
14:58
-
14:52
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:04
-
12:24
-
11:48
-
11:32
-
10:37
-
10:28
-
10:17
Партнерский контент