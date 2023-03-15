Эдвардс: не представляю себе, как Усман сможет выйти и одолеть меня

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался по поводу предстоящего поединка за титул с Камару Усманом.

«Это будет первый раз, когда он подерется на чужой территории, а я никогда не проигрывал в Великобритании. Я использую энергию публики. Просто не представляю себе, как он сможет выйти и одолеть меня», — приводит слова Эдвардса MMAJunkie.

На турнире по смешанным единоборствам UFC 286, который пройдёт 18 марта в Лондоне, Леон Эдвардс в третий раз встретится с Камару Усманом.