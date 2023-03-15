Мокаев рассказал, через сколько боёв он получит титульный поединок UFC

Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев считает, что подерётся за титул через два боя.

«Я думаю, что после этого боя я буду девятым-десятым номером рейтинга. Надеюсь, что со мной согласится подраться кто-то из топ-10 и тогда я буду драться за пояс через два боя. Я думаю, что чемпионом к тому времени станет Алешандре Пантожа», — приводит слова Мокаева Metaratings.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мокаев досрочно остановил в третьем раунде канадца Малкольма Гордона. Победа стала для британца третьей в UFC.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: