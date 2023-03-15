Мокаев рассказал, через сколько боёв он получит титульный поединок UFC
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев считает, что подерётся за титул через два боя.
«Я думаю, что после этого боя я буду девятым-десятым номером рейтинга. Надеюсь, что со мной согласится подраться кто-то из топ-10 и тогда я буду драться за пояс через два боя. Я думаю, что чемпионом к тому времени станет Алешандре Пантожа», — приводит слова Мокаева Metaratings.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре, Мокаев досрочно остановил в третьем раунде канадца Малкольма Гордона. Победа стала для британца третьей в UFC.
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
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